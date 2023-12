Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich am Freitag im frühen Geschäft wenig verändert. Die Vorgaben aus den USA seien zwar gut, heisst es am Markt, aber vor dem am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht dürften sich die Marktteilnehmer doch eher zurückhalten. Denn die Job-Zahlen gelten als mitbestimmend bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Diese wird am kommenden Mittwochabend (MEZ) veröffentlicht.

08.12.2023 09:30