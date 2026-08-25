Das Marktumfeld bleibt von zunehmenden geopolitischen und handelspolitischen Unsicherheiten geprägt. Neben dem Nahost-Konflikt sorgen insbesondere die verschärften US-Drohungen gegen Handelspartner des Irans für Nervosität. Washington stellt Sekundärsanktionen und einen möglichen Ausschluss aus dem US-Dollar-System in Aussicht. «Entscheidend ist nun, welche Kollateralschäden die neuen Sekundärsanktionen verursachen», sagte ein Marktbeobachter.