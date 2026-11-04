Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch kaum verändert eröffnet. Der Ausgang der US-Zwischenwahlen mit dem Sieg der Demokraten sorgt an den Märkten für eine gewisse Volatilität. Die ursprünglichen Kursausschläge von der Nacht auf heute haben sich allerdings an vielen Orten bereits wieder auf «normale» Niveaus eingependelt. Die Reaktionen an den Märkten scheinen somit eher moderat auszufallen. Der Leitindex SMI etwa hat von seinen kräftigen Gewinnen im Oktober noch kaum viel eingebüsst und notiert noch immer klar über 14'700.