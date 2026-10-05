Die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag haben die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung des Feds deutlich reduziert, begründen Händler die Kursgewinne in den USA und Asien. Während der Aufwärtsdruck bei den Renditen für US-Staatsanleihen etwas nachgelassen hat, bleiben in Europa vor allem die hohen Renditen französischer Staatsanleihen ein Belastungsfaktor. «Sie spiegeln das Misstrauen der Anleger gegenüber der französischen Fiskalpolitik und der hohen Staatsverschuldung wider», so ein Händler. Zudem stehen in Spanien Neuwahlen an, was weiter verunsichert.