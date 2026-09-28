Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Schwung in die neue Woche gestartet und hat die Marke bei 14'000 klar zurückerobert. In der Folge konnte er indes dieses Niveau nicht ganz halten. Gestützt wird der SMI insbesondere von Novartis und Nestlé, wogegen die Tech-Aktien gemieden werden. Was das Börsensentiment betrifft, halten sich laut einem Marktkommentar der St. Galler Kantonalbank derzeit Rücken- und Gegenwind die Waage.