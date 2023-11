Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenschluss weiter an und der Leitindex SMI steuert damit auf eine klar positive Wochenbilanz zu. Grund dafür ist laut Händlern die steigende Zuversicht der Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank den Zinsgipfel erreicht hat und im kommenden Jahr die Zinsen wieder sinken könnten. Vor allem mildere Inflationsdaten und schwächer als erwartete Konjunkturzahlen aus den USA sorgen dabei für Auftrieb. Weiter sinkende Ölpreise dämpften die Zinssorgen zusätzlich, heisst es am Markt. Damit sei die Stimmung gut und daher dürften die Gewinne wohl ins Wochenende gerettet werden können.

17.11.2023 11:30