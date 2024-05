Am Schweizer Aktienmarkt herrscht zum Wochenschluss eine freundliche Stimmung. Die Aktivitäten halten sich laut Händlern aber in Grenzen. Die Vorgaben aus den USA, wo sich die Aktien nach den jüngsten Verlusten wieder gefangen hätten, seien positiv. Dabei standen vor allem Technologiewerte im Fokus. Dazu kommen noch die erfreulichen Nachrichten von Apple. Der iPhone-Hersteller hat mit den Zahlen, seinem Ausblick und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs in Rekordhöhe von 110 Milliarden Dollar bei den Anlegern gepunktet.