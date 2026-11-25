Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Mittwoch solide Gewinne. Damit spielt der SMI seine defensiven Qualitäten im aktuell wieder turbulenten Umfeld aus. Gerade die Wellen im Tech-Sektor rund um die überraschende Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat Anleger zuletzt verunsichert. Hinzu kommen nun Gerüchte um neuerliche Zoll-Erhöhungen durch die USA gegen China, die EU und weitere Länder. «Damit kehrt ein alter Bekannter als Belastungsfaktor auf das Parkett zurück. Anlegern fehlt ein wenig der Kompass. In einem solchen Umfeld können gerade defensive Indizes wie der SMI zum sicheren Hafen werden», kommentierte ein Händler.