Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Mittwoch eine gespannte Zuversicht vor wichtigen US-Daten am Nachmittag und der EZB-Zinssitzung am (morgigen) Donnerstag. Während die erste Leitzinssenkung der EZB bereits ausgemachte Sache scheint, ist die Richtung der US-Konjunktur und vor allem die Reaktion der Märkte darauf noch offen.