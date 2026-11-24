Die Tech-Erholung vom Montag war von der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia ausgelöst worden. Die Nvidia-Aktien waren daraufhin um gut 31 Prozent hochgeschnellt. Am Dienstag ist die Euphorie bereits etwas abgeklungen, vorbörslich notieren die Titel wieder leichter. Mit Huangs Rückkehr sei zwar ein wichtiger Unsicherheitsfaktor weggefallen, die grundsätzlichen Fragen rund um den KI-Boom blieben aber bestehen, heisst es in einem Marktkommentar. Entscheidend sei weiterhin, wie teuer der Ausbau der KI-Infrastruktur werde und wer damit letztlich genügend Geld verdiene.