Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag kräftig zu. Beflügelt werden die Kurse von einer selten gesehenen Aufholjagd der US-Aktien am Vortag nach Börsenschluss in Europa. So hat der Nasdaq ein zwischenzeitliches Minus von beinahe 5 Prozent auf noch unter 1 Prozent gedrückt und der Dow Jones hatte sich mit einer Aufholjagd um rund 1000 Punkte noch knapp ins Plus vorgeschoben. In Marktkreisen werden die heftigen Kursausschläge eher als temporärer Schluckauf gesehen, denn als Ende des Börsenbooms. Mit Blick auf die KI- und Tech-Aktien meint ein Händler, dass sich nach der Korrektur der zweiten Jahreshälfte nun in einer zweiten Phase die tatsächlichen Gewinner der KI-Technologie herauskristallisieren würden. Weil die US-Börsen am Berichtstag wegen des Feiertags «Thanksgiving» geschlossen bleiben, könnte sich das Geschehen vor dem Wochenende nun beruhigen.