Wie ein weiterer Börsianer sagt: «Die Anleger spielen derzeit nach ihren eigenen Spielregeln und begeben sich auf Preisjagd.» Die vermeintliche Schnäppchenjagd am «Black Friday» dürfte unter Vorbehalt stattfinden. KI-Zweifel, Zinssorgen und Zollrisiken befinden sich lediglich für den Moment aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern. Anleger balancieren weiterhin zwischen drohenden Abwärtsrisiken und der Hoffnung auf eine verspätete Jahresendrally. Und in diesem Spannungsfeld sei der «Black Friday» vor allem ein Gradmesser für die Konsumfreude der amerikanischen Konsumenten.