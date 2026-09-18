Der Schweizer Aktienmarkt tritt zu Wochenschluss mehr oder weniger an Ort. Vor allem die Abgaben in den schwergewichtigen Nestlé-Papieren binden den Leitindex zurück. Anleger bleiben aber auch kritisch wegen der Situation im Nahen Osten sowie der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Damit dürfte der Schweizer Leitindex nach zuvor drei Verlustwochen wieder ein Wochenplus einfahren.