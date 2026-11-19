«Entscheidend wird aber sein, wie sich die Titel im Handelsverlauf schlagen», erklärt ein Börsianer. Für die Branche sei dies durchaus ein wichtiger Stimmungstest - und auch dafür, wie locker das Geld bei Investoren noch sitzt. Gleichzeitig fliesse aber wohl auch wieder Liquidität zurück in den Markt, die zuletzt für die Zeichnung von Anthropic-Aktien blockiert war. Am Nachmittag steht mit dem Philly Fed Index noch ein bekannter Stimmungsindikator auf dem Programm. Zudem findet das Treffen zwischen Trump, Putin und Xi am Rande des APEC-Gipfels statt. «Insgesamt suchen Anleger derzeit zwischen internationaler Gipfeldiplomatie, KI-Euphorie und geldpolitischen Signalen den roten Faden», fasst es ein Experte zusammen.