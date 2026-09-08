«Der Markt bleibt derzeit stark von Ölpreis und Zinsen getrieben», sagt ein Händler. Solange sich die Lage im Nahen Osten nicht beruhige und die Energiepreise hoch blieben, dürfte die Risikobereitschaft begrenzt sein. Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Blick auf den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag. Eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 2,5 Prozent gilt laut Experten als sicher, entsprechend dürften vor allem die Signale zum weiteren geldpolitischen Kurs interessieren.