Am Nachmittag steht dann mit den US-Inflationsdaten für Juli der konjunkturelle Höhepunkt der Woche bevor. Zuvor dürfte sich niemand aus der Deckung wagen. Es wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate erwartet. Sollte sich dies bewahrheiten, würden die bereits durch einen schwachen Arbeitsmarkt gedämpften Zinserhöhungserwartungen wohl weiter gebremst. «Derzeit sind die Erwartungen für und gegen eine Zinserhöhung im September bei 50:50 - also auch nicht besser als ein Münzwurf», kommentiert ein Börsianer.