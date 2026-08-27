Die Abgaben an der Schweizer Börse akzentuierten sich im Nachmittagshandel, als die US-Tech-Börse Nasdaq erneut mit viel Schwung in den Tag startete. «Tech war dank Nvidia wieder Trumpf», sagten Marktbeobachter. Zudem sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen nach einem sieben Handelstage währenden Aufwärtstrend. Es war auch von einer gewissen Zurückhaltung die Rede im Vorfeld des jährlichen Treffens der Notenbanker in Jackson Hole. Der Fokus richtet sich insbesondere auf die Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh, die für Freitagnachmittag europäischer Zeit anberaumt ist.