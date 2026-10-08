Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Ölpreise nach oben und die Sorte Brent kostete phasenweise über 105 US-Dollar das Fass. Gleichzeitig sorgten sich die Anleger weiter um das Staatsdefizit in Frankreich. «Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu grösseren Aktienkäufen begrenzt bleiben», schrieb ein Marktexperte vom Broker CMC Markets.