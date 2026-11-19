Der Börsengang von Anthropic wird als Meilenstein für die gesamte KI-Industrie gewertet. Die hohe Nachfrage signalisiere das Vertrauen der Anleger in die Firma, die immer noch hohe Verluste schreibt. Das dürfte gemäss Experten auch das Vertrauen in die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur stärken. Die Titel von Anthropic waren am Vorabend zu einem überraschend hohen Preis von 83 Dollar an die zeichnenden Anleger ausgegeben worden. Und als Indikationen für den ersten Kurs waren zuletzt 108 Dollar genannt worden. Bis zum Schlussgong in Europa war aber noch keine Erstnotiz zustande gekommen.