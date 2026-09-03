Auf der anderen Seite dämpfen jedoch weiter gestiegene Ölpreise die Kauflust der Anleger. Sie blicken daher weiter in den Nahen Osten. Den Aussagen von US-Präsident Donald Trump, dass die jüngsten Angriffe auf den Iran nur von kurzer Dauer seien, stehen neue iranische Angriffe auf den Kuwait gegenüber. Zudem richtet sich der Fokus an der Börse zunehmend auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten.