Für etwas Entspannung sorgten auch die wieder tieferen Ölpreise. So notiert das Fass der Sorte Brent nur noch knapp über der Marke von 100 US-Dollar. Dabei soll China den Iran aufgefordert haben, auf eine Eindämmung der Huthi-Rebellen hinzuwirken. Zudem habe Saudi-Arabien die beschädigte Pipeline zum Roten Meer teilweise wieder in Betrieb genommen. Von einer Entschärfung der Lage kann laut Händlern aber noch nicht gesprochen werden. So ist der Ölpreis auch immer noch auf einem hohen Niveau und auch die Kapazitäten von Raffinerien sind durch die Angriffe der Ukraine auf Russland aktuell sehr knapp.