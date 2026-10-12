Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Start in die neue Woche an seine Gewinne vom vergangenen Freitag angeknüpft. Stützend wirkten die fortgesetzte Stabilisierung an den Anleihemärkten und die jüngste Entspannung im Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und China, hiess es im Handel. Die jüngst wieder gestiegenen Ölpreise bremsten aber die Euphorie der Börsianer. Entsprechend richten sich die Blicke auf die US-Inflationszahlen zur Wochenmitte.