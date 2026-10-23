Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar nachgegeben. Nach drei Wochen mit steigenden Kursen und einem Plus des Leitindex SMI von über 900 Punkten kam es vor dem Wochenende zu Gewinnmitnahmen. Insbesondere die in den vergangenen Wochen sehr gut gelaufenen Nestlé zogen dabei den Gesamtmarkt nach unten. Am Nachmittag ging es mit den schwach in den Handel gestarteten US-Aktien noch einmal etwas nach unten. Die Konjunkturdaten aus den USA hatten dabei kaum eine unmittelbare Auswirkung auf die hiesigen Aktien.