Der Blick richtet sich nun auf den in einer Woche anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Hier erwarten knapp 60 Prozent eine Zinserhöhung. Die neuesten US-Inflationsdaten am Freitag dürften den endgültigen Ausschlag für die Notenbanker geben. Dagegen ist eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank am morgigen Donnerstag fest eingepreist. Spannend werden hingegen die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde sein, wie es mit der Zinspolitik weitergehen wird.