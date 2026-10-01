Am Schweizer Markt wie auch an den anderen europäischen Märkten standen unter anderem die Bankentitel stark unter Druck. Marktbeobachter verwiesen dabei auf das derzeit unsichere Makroumfeld. Julius Bär (-4,1 Prozent) gaben erneut klar nach, womit die Titel die deutlichen Kursgewinne vom Mittwoch dank dem Abschluss des Finma-Verfahrens zur Signa-Pleite nun wieder vollständig abgegeben haben.