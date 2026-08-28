Warsh betonte dabei überraschend deutlich die Risiken einer erhöhten Inflation, um die er sich derzeit mehr Sorgen mache, als um den Arbeitsmarkt. Die US-Notenbank müsse reagieren, falls sich die Inflation nicht zügig in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels bewege. Von der Robustheit der Wirtschaft zeigte sich Warsh hingegen beeindruckt. Der Notenbank-Chef habe mit der Rede an Glaubwürdigkeit gewonnen, wenn es um die Bekämpfung der hohen Inflation geht, merkten die Experten des Analysehauses Capital Economics an. LBBW-Experte Elmar Völker sah mit der Rede eine Zinserhöhung Mitte September wieder als ernsthafte Möglichkeit. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche wird in US-Finanzkreisen denn auch schon wieder mit rund 55 Prozent eingeschätzt, vor der Rede waren es noch 35 Prozent.