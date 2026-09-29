Der Preis für ein Fass der Rohölsorte Brent fiel auf 104,48 Dollar (-0,8 Prozent), dämmte den zuvor stärkeren Rückgang im Laufe des Tages damit aber wieder etwas ein. Am Vormittag hatte es seitens des iranischen Aussenministeriums geheissen, dass die Verhandlungen mit den USA über die Strasse von Hormus weitergingen. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar, eine Lösung zu finden.