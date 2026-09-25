UBS einmal mehr von Spekulationen getrieben

Grösster Gewinner waren UBS (+3,5 Prozent auf 40,80 Fr.). Gestützt wurden die Aktien von Spekulationen aus Übersee, wonach die Grossbank einen Zusammenschluss mit Morgan Stanley anstreben könnte, nachdem ihr der Ständerat in Sachen Eigenmittel kaum entgegenkommen wollte. Geholfen hat aber auch die Einigung auf einen Vergleich in einer milliardenschweren Klage mit dem australischen Versicherer IAG wegen des Greensill-Debakels der CS. Das Tageshoch bei über 41 Franken vermochte der Titel dabei zwar nicht zu halten, nach mehr als zwei Wochen Sinkflug ging es indes für die UBS wieder einmal deutlicher nach oben.