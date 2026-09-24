Die Ölpreise blieben ein wichtiger Taktgeber für die Inflations- und Zinserwartungen. Nach einem kräftigen Anstieg kostete ein Fass Brent wieder knapp 108 Dollar. Das war ein kräftiges Plus von 4,7 Prozent gegenüber dem Vortag. Am Mittwoch hatten die zuletzt etwas moderateren Ölpreise wieder deutlich angezogen, nachdem in der Strasse von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte eine mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen.