Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem wenig inspirierten Handelsverlauf eine Verschnaufpause eingelegt und leicht nachgegeben. Nach zuvor vier Tagen in Serie mit steigenden Kursen resultierte dennoch eine weiteres solides Wochenplus. Mit Ausnahme der wegen der Zwischenwahlen in den USA turbulenten ersten November-Woche ging es seit Anfang Oktober stetig nach oben. Mittlerweile hat sich der SMI nach dem neuen Allzeithoch bei 15'200 vom Vortag klar über der Marke von 15'000 etabliert, gestützt wie oft zuletzt von Nestlé. Neue Inflationsdaten aus den USA brachten am Nachmittag keine frischen Impulse, auch wenn sie etwas weniger ungünstig ausfielen als prognostiziert.