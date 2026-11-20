«Der Enthusiasmus über den Anthropic-Börsengang war offenbar nicht stark genug, um die grossen Wolken am KI-Himmel zu vertreiben», hielt ein Marktexperte fest. Schliesslich würden für den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur enorme Mittel benötigt und das ausgerechnet in einer Phase steigender Finanzierungskosten, wie eine andere Expertin anfügte. Auch vor zunehmendem politischen Druck auf die KI-Branche fürchten sich die Anleger, etwa zum Bau von Rechenzentren oder mit Blick auf die mutmassliche Spionage-Affäre um den Nvidia-Chef Jensen Huang.