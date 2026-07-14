Ölpreis steigt weiter

Der Ölpreis ist entsprechend der neuen Unsicherheiten um die Öffnung der Strasse von Hormus kräftig angestiegen, nachdem er bereits am Vortag deutlich zugelegt hatte. Mit einem Brent-Preis von zeitweise über 87 US-Dollar notierte er zwischenzeitlich so hoch wie seit mehr als einem Monat nicht mehr. Bis zum Börsenschluss in Europa sank er allerdings wieder auf unter 85 Dollar.