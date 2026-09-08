Das gab dem Öl weiteren Auftrieb und liess den Brent-Preis nahe an die 100-Dollar-Marke steigen. Die hohen Energiepreise geben auch den Notenbanken Anlass zur Sorge. Während an der Fed-Sitzung von kommender Woche eine Zinserhöhung wahrscheinlicher wird, dürfte die EZB bereits diesen Donnerstag aktiv werden. Für die Börse mitentscheidend werden dann Hinweise auf die künftige Geldpolitik der EZB sein.