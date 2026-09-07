Die Lage am Ölmarkt blieb durch den wieder aufgeflammten Iran-Krieg angespannt. Eine Erdölraffinerie von Aramco in Saudi-Arabien und ein Tanker seien getroffen worden, hiess es aus dem Persischen Golf. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent kletterte auf fast 98 US-Dollar pro Fass. Sieben Mitglieder des Ölförderverbands Opec+ hatten am Wochenende mitgeteilt, dass sie ihre Produktionsziele im Oktober nicht weiter anheben wollte. Wenn sich die Angriffe auf Schiffe ausweiten und intensivieren würden, könnte der Ölpreis auf 120 Dollar steigen, sagte ein Marktteilnehmer.