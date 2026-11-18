Techwerte nur leicht erholt

Die erhoffte Erholung bei den Technologiewerten nach den starken Nvidia-Zahlen fiel eher bescheiden aus. So gingen ABB gar mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Im weiteren Feld erholten sich Chipwerte wie VAT, Comet und Inficon zwischen 0,3 und 2,2 Prozent. Zwischenzeitlich hatten die Werte noch viel deutlicher im Plus gestanden. An den US-Märkte notierten die meisten KI-Werte bis Handelsschluss in der Schweiz nach einer klar positiven Eröffnung im negativen Bereich.