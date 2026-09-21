Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag kräftig vom Rückschlag zum Wochenschluss erholt. Nach einem bereits freundlichen Auftakt baute der Leitindex SMI seine Gewinne im Tagesverlauf deutlich aus und rückte zeitweise bis nahe an die Marke von 14'000 Punkten heran. Damit wurde der Kursrutsch vom Freitag mehr als wettgemacht.