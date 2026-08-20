Denn für die Renditen von amerikanischen Staatsanleihen ging es nach dem Absturz zur Wochenmitte am Berichtstag bereits wieder leicht nach oben, was die Stimmung zunächst belastete. Den Sorgen trat am Nachmittag US-Finanzminister Scott Bessent entgegen: Die Rückkäufe langlaufender Anleihen könnten noch höher ausfallen als zuletzt angekündigt.