Daneben bleibe der Nahostkrieg «der entscheidende Risikofaktor für die Märkte», sagte ein weiterer Börsianer. Anziehende Ölpreise schürten wieder Inflationsängste. Laut US-Präsident Donald Trump finden derzeit keine Gespräche mit dem Iran statt und es seien auch keine geplant. In diesem Umfeld notiert der Preis für ein Fass der Rohölsorte Brent wieder bei über 91 Dollar.