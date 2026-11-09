Unterstützung für die Märkte gab es derweil von den wieder deutlich tieferen Ölpreisen. So sank der Preis für die ein Fass der Nordseesorte Brent teilweise auf unter 94 US-Dollar. Ermutigende Aussage von Trump sorgten für eine Entspannung an den Märkten. So erteilte er erneuten Angriffen auf den Iran eine Absage, soweit es Fortschritte bei den Verhandlungen gibt. Noch könne aber nicht von einem Durchbruch gesprochen werden, dämpfte Aussenminister Marco Rubio allzu euphorische Erwartungen. An den Börsen wurden die aussagen jedoch wohlwollend aufgenommen, so sinke dadurch doch der Druck auf die Notenbanken, die Zinsen weiter zu erhöhen, sagten Händler.