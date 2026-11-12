«Im Moment wird die Schweiz von den Investoren nicht so genau angeschaut. Die Amerikaner sind im Blick», sagte ein Händler. Der SMI habe einen Höchststand erreicht. «Aber wie wir dazu gekommen sind, weiss niemand genau», sagte der Händler weiter. Denn die Stimmung bei Anlegern sei immer noch vorsichtig. Dass das Öl wieder unter die Marke von 100 Dollar gesunken sei und die Hoffnung auf eine Jahresendrally würden helfen.