Der Iran-Krieg und die hohen Energiepreise bleiben derweil im Fokus der Anleger. Am Donnerstag haben die kriegerischen Aktivitäten der pro-iranischen Huthi-Miliz im Jemen die unsichere Lage befeuert und den Ölpreis für ein Fass der Sorte Brent auf über 106 US-Dollar ansteigen lassen. Vor diesem Hintergrund wird auch eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche noch wahrscheinlicher. Dafür sprachen auch die in den USA über Erwarten stark gestiegenen Produzentenpreise. Am Freitag folgen die für die Geldpolitik noch wichtigeren Angaben zu den Konsumentenpreisen.