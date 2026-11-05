Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem etwas richtungslosen Handelsverlauf moderat im Minus geschlossen. Der Leitindex SMI hatte am Vormittag noch eine neue Bestmarke erreicht, gab im weiteren Tagesverlauf jedoch nach. Insbesondere Technologiewerte gerieten unter Druck. Entsprechend hielt sich der Schweizer Markt mit seinen vielen defensiven Werten relativ gut im internationalen Vergleich.