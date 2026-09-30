Belastet wurde die Stimmung nicht zuletzt von neuen Inflationsdaten aus mehreren europäischen Staaten. So stieg die Teuerung in Deutschland im September um mehr als 3 Prozent. Die hohen Energiepreise schürten derweil auch die Sorgen um die weitere Konjunkturentwicklung in den USA und Europa, so ein Marktbeobachter. Der Preis für ein Fass der Rohölsorte Brent stieg am Mittwoch etwas auf über 103 Dollar.