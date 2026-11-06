Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich nachgegeben. Dank einer Aufholjagd am Nachmittag hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Nachdem der SMI in der ersten Euphorie über den Wahlsieg der Demokraten in den USA am Donnerstag auf beinahe 15'100 geklettert war, kam es zuerst am Donnerstag und dann verstärkt auch am Berichtstag zu Gewinnmitnahmen auf breiter Front. Vom neuen Allzeithoch hat sich der Leitindex um rund 400 Punkte nach unten verabschiedet. Die Volatilität ist damit wie erwartet im Nachgang der US-Zwischenwahlen deutlich gestiegen. So ist der VSMI, bekannt als «Angstbarometer» für den SMI, am Freitag um mehr als 15 Prozent auf zeitweise über 19 Punkte angestiegen.