Die Investoren schielten indes mit einem Auge bereits auf die mit Spannung erwarteten «Midterms»-Wahlen in den USA vom kommenden Dienstag. Händler gingen im Vorfeld davon aus, dass die Volatilität in den kommenden Handelstagen sowohl an den Bond- als auch an den Aktienmärkten höher ausfallen könnte als üblich. Die UBS geht in ihrem Basisszenario mit Blick auf die Zwischenwahlen davon aus, dass diese zu einem geteilten Kongress führen werden. In der Folge könnten weitreichende politische Veränderungen etwa durch das Vetorecht des Präsidenten oder die bereits hohen Haushaltsdefizite des Bundes erschwert werden.