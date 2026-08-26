Am Mittwochabend stehen noch die Quartalszahlen des US-Chip-Giganten Nvidia im Mittelpunkt. Die Erwartungen sind hoch - nicht nur mit Blick auf die Zahlen, sondern auch hinsichtlich der Einschätzung zur künftigen Entwicklung von Rechenzentren, wie es im Handel hiess. Zudem sorgten zuletzt steigende Anleihenrenditen für Verwerfungen im kapitalintensiven Technologiesektor. «Insgesamt aber ist der Optimismus vor dem Event der Woche grösser als die Angst vor Enttäuschungen», kommentierte ein Händler.