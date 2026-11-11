Für Zuversicht im KI-Sektor sorgten die Zahlen des Rechenzentren-Entwicklers Coreweave, der wegen seiner aggressiven Finanzierung als Frühindikator für die Branche gilt. «Die KI-Fantasie ist keineswegs verschwunden, sie muss inzwischen allerdings häufiger durch überzeugende Geschäftszahlen untermauert werden», sagte ein Marktbeobachter. Die Marktteilnehmer hätten die Hoffnung auf ein mögliches Jahresendrally noch nicht aufgegeben, so ein weiterer Kommentar.