Der jüngste Ausverkauf bei KI und Technologie habe sich auf den hiesigen Markt sehr positiv ausgewirkt, meinte ein Händler. Dank der defensiven Ausrichtung mit vielen Titeln aus den Branchen Pharma, Nahrungsmittel, Telekom oder Versicherungen sei der Schweizer Aktienmarkt ein idealer Fluchtort gewesen. Unterstützung lieferten laut Händlern zuletzt auch die rückläufigen Renditen bei Anleihen. «Von einer grundlegenden Entspannung kann allerdings noch keine Rede sein», warnte ein anderer Marktbeobachter. «Die hohen Energiepreise bleiben angesichts der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und der gestörten Lieferketten ein erheblicher Belastungsfaktor.» Erdöl blieb denn auch mit rund 106 US-Dollar das Fass (Brent) auf sehr hohem Niveau.