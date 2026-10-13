Öl bleibt teuer

Ein entscheidender Faktor für den Aktienhandel bleiben die Ölpreise. Sie sind am Berichtstag gemessen am Preis für ein Fass der Sorte Brent vom zuletzt sehr hohen Niveau etwas zurückgekommen. Allerdings schwächte sich der Rückgang bis zum Handelsende ab und so kostete das Fass Brent zuletzt noch 105,80 US-Dollar. Das war gegenüber dem Vortag lediglich noch ein Minus von 0,8 Prozent.