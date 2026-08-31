Für Gesprächsstoff sorgte ausserdem die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh vom vergangenen Freitag. «Die Anleger haben sich Warshs Rede noch einmal durch den Kopf gehen lassen und sorgen sich nun, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft stärker ausfallen könnte», hielt ein Marktbeobachter fest. Aktuell wird wieder ein Zinsschritt im September eingepreist. Auch die EZB steht unter Druck. Für Händler sei dies eine willkommene Gelegenheit, um Kasse zu machen, so ein Börsianer.